Napoli | infermiere aggredite da paziente all’ospedale Pellegrini

(Di sabato 29 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Duesono statenel pomeriggio di oggi da unche si è presentato lamentando il mal di denti al pronto soccorso del l’ospedale “” di“pretendeva di entrare subito per essere assistito”. Lo denuncia, con una nota, il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli. “Dopo che gli è stato attribuito un codice non emergenziale nel triage, e gli è stato detto di aspettare, ha dato in escandescenza – spiega – aggredendo due”. Il presunto aggressore “è stato successivamente fermato e identificato” dalla polizia. “Si tratta dell’ennesimo episodio in pochi giorni. Un allarme che impone di prevedere drappelli fissi delle forze dell’ordine nei pronto soccorso degli ospedali ...

Nuovo assalto al Pronto soccorso del Pellegrini a Napoli dove sono state aggredite due infermiere da un uomo che era presentato per farsi curare un mal di denti e non ha voluto attendere il turno. Pro ...
Identificato e denunciato un uomo che si era presentato al Vecchio Pellegrini per farsi curare un mal di denti e non ha voluto attendere il turno ...