LIVE Formula E, E-Prix Diriyah 2022 in DIRETTA: Mortara vince in regime di Safety Car. Frinjs e Di Grassi completano il podio (Di sabato 29 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.04 Ultimo posto per Antonio Giovinazzi che continua la propria crescita nella categoria. In Messico ci attendiamo una risposta da parte del pugliese di Dragon/Penske. 19.00 Sconfitto De Vries e le Mercedes. L’olandese ed il marchio tedesco hanno sbagliato strategia con la gestione dell’Attack Mode perdendo ogni possibilità di imporsi per il secondo giorno consecutivo. 18.58 La classifica finale: 1 48 E. Mortara ROKIT VENTURI RACING 35 LEADER 1:09.203 21.961 18.434 28.539 0 2 4 R. FRIJNS ENVISION RACING 35 0.451 1:09.172 22.069 18.680 28.385 0 3 11 L. DI Grassi ROKIT VENTURI RACING 35 0.912 1:09.187 22.084 18.670 28.272 0 4 36 A. LOTTERER TAG HEUER PORSCHE Formula E TEAM 35 1.125 1:09.504 22.076 18.638 28.390 0 5 27 J. DENNIS AVALANCHE ANDRETTI ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.04 Ultimo posto per Antonio Giovinazzi che continua la propria crescita nella categoria. In Messico ci attendiamo una risposta da parte del pugliese di Dragon/Penske. 19.00 Sconfitto De Vries e le Mercedes. L’olandese ed il marchio tedesco hanno sbagliato strategia con la gestione dell’Attack Mode perdendo ogni possibilità di imporsi per il secondo giorno consecutivo. 18.58 La classifica finale: 1 48 E.ROKIT VENTURI RACING 35 LEADER 1:09.203 21.961 18.434 28.539 0 2 4 R. FRIJNS ENVISION RACING 35 0.451 1:09.172 22.069 18.680 28.385 0 3 11 L. DIROKIT VENTURI RACING 35 0.912 1:09.187 22.084 18.670 28.272 0 4 36 A. LOTTERER TAG HEUER PORSCHEE TEAM 35 1.125 1:09.504 22.076 18.638 28.390 0 5 27 J. DENNIS AVALANCHE ANDRETTI ...

