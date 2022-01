L.elettorale: Speranza, 'quella attuale sbagliata, deve essere cambiata' (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Il quadro politico nuovo possa creare condizioni per una discussione anche su una nuova legge elettorale. Io penso che questo sia un punto di cui tutte le forze politiche nell'ultima fase della legislatura devono occuparsi. Questa è una legge elettorale sbagliata e che deve essere cambiata. Dobbiamo discuterne in Parlamento". Così il ministro Roberto Speranza. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Il quadro politico nuovo possa creare condizioni per una discussione anche su una nuova legge. Io penso che questo sia un punto di cui tutte le forze politiche nell'ultima fase della legislatura devono occuparsi. Questa è una leggee che. Dobbiamo discuterne in Parlamento". Così il ministro Roberto

Ultime Notizie dalla rete : elettorale Speranza Elezioni presidente della Repubblica: al via l'ottava votazione. Accordo tra i leader per il bis di Mattarella. Salvini e Giorgetti aprono ... Da domani la politica deve ricominciare ad occuparsi dei problemi reali", ha poi detto Speranza. ... anche divisi, per non trasformare quest'anno in una lunghissima, dannosa campagna elettorale che non ...

Non ci resta che Sergio Mattarella (29/01/2022) ... la politica è chiamata a 'ridare al Paese un orizzonte di speranza'. Esattamente quello che non ha ...anche in questo frangente ha mostrato di concepire la politica come una perenne campagna elettorale ...

L.elettorale: Speranza, 'quella attuale sbagliata, deve essere cambiata' Il Sannio Quotidiano Roberto Speranza: "Ha vinto l'Italia" Il leader di Liberi e Uguali: "La mia opinione è che il nuovo quadro politico possa creare le condizioni per una discussione su una legge elettorale sbagliata che può e deve essere cambiata" ...

