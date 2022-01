(Di sabato 29 gennaio 2022) La nuova operazione legata al bond da 415 milioni porterà ad un ulteriore aumentoessi che l’dovrà versare nei prossimi anni. La cedola infatti è stata fissata al 6,75%, in crescita rispetto al 4,875% dei due precedenti bond che questa nuova emissione obbligazionaria andrà a rifinanziare. Conessi quindi in crescita a circa 30 L'articolo

Advertising

ABalestrieri : RT @CalcioFinanza: Inter, il peso degli interessi a bilancio: pagati 135 milioni dal 2014 - Bubu_Inter : RT @CalcioFinanza: Inter, il peso degli interessi a bilancio: pagati 135 milioni dal 2014 - angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: Inter, il peso degli interessi a bilancio: pagati 135 milioni dal 2014 - sportli26181512 : #Notizie #PrimoPiano Inter, il peso degli interessi a bilancio: 135 mln dal 2014: La nuova operazione legata al bon… - CalcioFinanza : Inter, il peso degli interessi a bilancio: pagati 135 milioni dal 2014 -

Ultime Notizie dalla rete : Inter peso

... allo stadio Giuseppe Meazza si accenderanno le luci del Derby Milanese (ore 18:00) una partita dalenorme per il Milan, vincere significherebbe restare aggrappati all', divisi solo da 1 ...Se invece scegliesse di non rinnovare, l'non avrebbe ildi doverlo sostituire ma dovrebbe solo cercare un'alternativa valida a Gosens (attenzione ai profili di Kostic, Bensebaini e ...La nuova operazione legata al bond da 415 milioni porterà ad un ulteriore aumento degli interessi che l’Inter dovrà versare nei prossimi anni. La cedola infatti è stata fissata al 6,75%, in crescita ...L’attaccante arriva in prestito secco dal Genoa, Il tecnico ritrova l’uomo che tante volte gli ha risolto i problemi ...