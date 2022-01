Il Mattarella bis spezza il disastroso gioco della sedia dei partiti (Di sabato 29 gennaio 2022) La soluzione al rebus è ovvia, ma arriva in una maniera mai vista: i leader inseguono non tanto i Grandi elettori, ma la paura che tutto crolli. La politica è all’anno zero. La svolta è di Salvini, mentre alla Camera si teme di rieleggere il capo dello Stato «per caso». Ma il centrodestra è in pezzi, Giusepppe Conte arranca. E neanche Mario Draghi si sente tanto bene Leggi su espresso.repubblica (Di sabato 29 gennaio 2022) La soluzione al rebus è ovvia, ma arriva in una maniera mai vista: i leader inseguono non tanto i Grandi elettori, ma la paura che tutto crolli. La politica è all’anno zero. La svolta è di Salvini, mentre alla Camera si teme di rieleggere il capo dello Stato «per caso». Ma il centrodestra è in pezzi, Giusepppe Conte arranca. E neanche Mario Draghi si sente tanto bene

Advertising

SimoneAlliva : #Mattarella bis cioè la sconfitta della politica, la sconfitta di un paese. E i partiti che si nascondo dietro 'lo… - lucianonobili : L’informazione muore ogni volta che un esponente #M5S esprime apprezzamento per il settannato di #Mattarella fino a… - CarloCalenda : Tutti saremmo molto sollevati da un bis di #Mattarella che tuttavia rappresenterebbe l’ennesimo fallimento della po… - AlfredoCavarra : #Mattarella da impeachment a bis fu un attimo,sempre per il bene del paese,le poltrone non c'entrano vero? - Efisio31251859 : RT @Laura51478782: @borghi_claudio Abbiamo subito un anno di vessazioni, discriminazioni, perdita del lavoro, umiliazioni a reti unificate… -