GF Vip | cicogna in arrivo per Enock? L’indiscrezione di Parpiglia

(Di sabato 29 gennaio 2022) Negli ultimi giorni un ex volto della scorsa edizione del GF Vip ha annunciato che presto convolerà a nozze con la sua dolce metà. Si tratta diBarwuah, fratello di Mario Balotelli, che ha voluto chiedere la mano della fidanzata Giorgia Migliorati. La romantica proposta, da quanto rivelato da Gabriele, potrebbe essere arrivata L'articolo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vip cicogna

DailyNews 24

...02 - CIAKNEWS 03:05 - VIDOCQ 04:41 - IL PASSO SOSPESO DELLATV8 18:30 - Un altro segnale ...35 - ROSAMUNDE PILCHER: FIDARSI E' BENE, INNAMORARSI E' MEGLIO - 2 PARTE 21:40 - GRANDE FRATELLO...La conduttrice 55enne annuncia l'arrivo dellainsieme al papà della tenera bebè, il ... agenzia di talent management e digital campaign che segue molti, tra i quali Vittoria Schisano e ...Negli ultimi giorni un ex volto della scorsa edizione del GF Vip ha annunciato che presto convolerà a nozze con la sua dolce metà. Si tratta di Enock ...Di Mariano Di Vaio che sul suo profilo Instagram ha annunciato la nascita della sua quarta figlia, rivelando alcuni retroscena che i suoi fedeli sostenitori non immaginavano. Mariano Di Vaio diventa p ...