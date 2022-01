Covid: studio, in pandemia raddoppiati casi di pubertà precoce nelle bambine (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma, 28 gen. (Adnkronos Salute) - I casi di pubertà precoce o anticipata osservati nel semestre marzo-settembre 2020 in Italia sono più che raddoppiati rispetto allo stesso periodo del 2019. Lo dimostra uno studio osservazionale coordinato... Leggi su today (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma, 28 gen. (Adnkronos Salute) - Idio anticipata osservati nel semestre marzo-settembre 2020 in Italia sono più cherispetto allo stesso periodo del 2019. Lo dimostra unoosservazionale coordinato...

Advertising

fattoquotidiano : Studenti disabili a casa perché i docenti di sostegno sostituiscono quelli di ruolo assenti per Covid. Le associazi… - Agenzia_Ansa : Parte la sperimentazione di un vaccino anti-Aids basato sulla stessa tecnologia a mRna utilizzata per i vaccini ant… - RobertoBurioni : Un altro studio randomizzato conferma l’inefficacia del siero iperimmune per la terapia di COVID-19 nei ricoverati… - Blovemontagna : @armonio_davide @swamilee @WetterRenato @IlContiAndrea Semplicemente ho a che fare con chi ha il Covid e le sue con… - franciteglia94 : RT @RobertoBurioni: Un altro studio randomizzato conferma l’inefficacia del siero iperimmune per la terapia di COVID-19 nei ricoverati, ev… -