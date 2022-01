Covid: Aifa, pillola Merck a 2.871 pazienti, +10% prescrizioni in 7 giorni (Di sabato 29 gennaio 2022) Milano, 28 gen. (Adnkronos Salute) - Al 27 gennaio risultano in totale 2.871 pazienti Covid avviati al trattamento a casa con la pillola antivirale molnupiravir (Lagevrio*) di Merck (Msd fuori da Usa e Canada). E' il dato che emerge dal... Leggi su today (Di sabato 29 gennaio 2022) Milano, 28 gen. (Adnkronos Salute) - Al 27 gennaio risultano in totale 2.871avviati al trattamento a casa con laantivirale molnupiravir (Lagevrio*) di(Msd fuori da Usa e Canada). E' il dato che emerge dal...

