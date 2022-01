Coldiretti e sindaci in piazza contro il caro-prezzi: “C’è chi lavora e chi guadagna” (Di sabato 29 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Imprenditori agricoli, ma anche fasce tricolori, consiglieri provinciali, e la Direzione della Coldiretti. Tutti in piazza per un flash mob organizzato questa mattina in piazza Castello per protestare contro il caro – carburanti, Un problema gravissimo che coinvolge il potere di acquisto dei cittadini, rilanciando la corsa dell’inflazione che erode i portafogli di tutti e, soprattutto e nel contempo, divora i margini di giusto profitto per i produttori agricoli. La Coldiretti attacca: “Gli aumenti pesano in primo luogo sul portafoglio dei produttori, ai quali non viene riconosciuto nessun aumento in questa corsa generalizzata dei prezzi. Gli allevatori e gli operatori tutti pagano ancora più degli altri”. Non a caso in ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 29 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Imprenditori agricoli, ma anche fasce tricolori, consiglieri provinciali, e la Direzione della. Tutti inper un flash mob organizzato questa mattina inCastello per protestareil– carburanti, Un problema gravissimo che coinvolge il potere di acquisto dei cittadini, rilanciando la corsa dell’inflazione che erode i portafogli di tutti e, soprattutto e nel contempo, divora i margini di giusto profitto per i produttori agricoli. Laattacca: “Gli aumenti pesano in primo luogo sul portafoglio dei produttori, ai quali non viene riconosciuto nessun aumento in questa corsa generalizzata dei. Gli allevatori e gli operatori tutti pagano ancora più degli altri”. Non a caso in ...

