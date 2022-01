Calciomercato Udinese, il club pesca in Inghilterra: la situazione (Di sabato 29 gennaio 2022) Pochi giorni, ormai, alla fine delle trattative invernali di mercato. Poco meno di sette giorni per cercare di migliorare la rosa delle squadre. Obiettivo: mettere una toppa sugli errori commessi nelle trattative estive o soddisfare le necessità emerse in questa prima metà di stagione. La finestra di riparazione è un vero e proprio incubo per tutti i direttori sportivi sparsi in giro per l’Italia e l’Europa: pochi giorni, calciatori su piazza limitati e riluttanza nel cedere, infatti, rendono poco semplice il lavoro degli addetti alle trattative. Il periodo pandemico governato dal Coronavirus, che ha ripreso vigore con la sua variante Omicron, rende ancor più complicata questa sessione così indecifrabile. Dalla Serie A alla Serie C (passando per gli altri campionati europei), tutti i club cercano di sondare il terreno delle trattative in cerca di occasioni per il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 29 gennaio 2022) Pochi giorni, ormai, alla fine delle trattative invernali di mercato. Poco meno di sette giorni per cercare di migliorare la rosa delle squadre. Obiettivo: mettere una toppa sugli errori commessi nelle trattative estive o soddisfare le necessità emerse in questa prima metà di stagione. La finestra di riparazione è un vero e proprio incubo per tutti i direttori sportivi sparsi in giro per l’Italia e l’Europa: pochi giorni, calciatori su piazza limitati e riluttanza nel cedere, infatti, rendono poco semplice il lavoro degli addetti alle trattative. Il periodo pandemico governato dal Coronavirus, che ha ripreso vigore con la sua variante Omicron, rende ancor più complicata questa sessione così indecifrabile. Dalla Serie A alla Serie C (passando per gli altri campionati europei), tutti icercano di sondare il terreno delle trattative in cerca di occasioni per il ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Udinese Leganes, UFFICIALE: firma un ex Udinese Commenta per primo Il 33enne difensore camerunese Allan Nyom , ex Udinese, rescinde con il Getafe e firma un contratto con il Leganes .

UFFICIALE - Salernitana, l'esito del giro di tamponi: il comunicato I granata, a causa del Covid, hanno subito una sconfitta a tavolino e la penalizzazione di un punto per non essersi presentati alla gara con l'Udinese, decisione per la quale ora si attende l'esito ...

Calciomercato Udinese: ufficiale l'ingaggio del giovane Abankwah Corriere dello Sport Calciomercato Udinese – Tutto rinviato / I dettagli dell’affare La società bianconera ha delineato le sue linee guida. Intanto sul mercato si cercano giocatori giovani e di prospettiva. I dettagli ...

Calciomercato Sampdoria, Faggiano lavora per un altro portiere. L’indiscrezione Il ds della Sampdoria Daniele Faggiano sta trattando l'acquisto del giovane portiere Pizzignacco in questa sessione di calciomercato ...

