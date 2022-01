Calciomercato Lazio: Tare punta un giocatore dell’Atalanta! (Di sabato 29 gennaio 2022) Dopo la cessione di Muriqi la Lazio sta cercando un nuovo giocatore offensivo da affiancare a Ciro Immobile. Come riporta Fotballnews24, Tare l’avrebbe individuato in Aleksey Miranchuck dell’Atalanta. Miranchuck sembrava promesso sposo del Genoa ma il momento difficile di Ilicic e le voci sul futuro di Zapata hanno fermato la trattativa. L’Atalanta oggi non sembra disposta a cederlo ma Tare ci proverà fino all’ultimo giorno di mercato. Igli Tare, Ds Lazio Il trequartista è stato acquistato dai bergamaschi a settembre 2020 per circa 15 milioni di euro dalla Lokomotiv Mosca. Nella scorsa stagione ha realizzato quattro gol e due assist in venticinque presenze. Quest’anno sta trovando meno spazio e in tredici presenze, di cui otto da subentrato, ha messo a segno un gol e un ... Leggi su rompipallone (Di sabato 29 gennaio 2022) Dopo la cessione di Muriqi lasta cercando un nuovooffensivo da affiancare a Ciro Immobile. Come riporta Fotballnews24,l’avrebbe individuato in Aleksey Miranchuck dell’Atalanta. Miranchuck sembrava promesso sposo del Genoa ma il momento difficile di Ilicic e le voci sul futuro di Zapata hanno fermato la trattativa. L’Atalanta oggi non sembra disposta a cederlo maci proverà fino all’ultimo giorno di mercato. Igli, DsIl trequartista è stato acquistato dai bergamaschi a settembre 2020 per circa 15 milioni di euro dalla Lokomotiv Mosca. Nella scorsa stagione ha realizzato quattro gol e due assist in venticinque presenze. Quest’anno sta trovando meno spazio e in tredici presenze, di cui otto da subentrato, ha messo a segno un gol e un ...

Advertising

Gazzetta_it : Lazio-Luiz Felipe: l’accordo per il rinnovo è a un passo #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialSSLazio, chiusa nella notte la trattativa per il passaggio di #Muriqi al @RCD_Mallorca - DiMarzio : Prosegue la trattativa #Lazio-#Maiorca per #Muriqi: si può chiudere. Cifre e dettagli: - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #Calciomercato | @OfficialSSLazio, chiusa nella notte la trattativa per il passaggio di #Muriqi al @RCD_Mallorca https://t.… - RadioFebbrea90 : #Calciomercato #Lazio - #Lotito scende in campo: due acquisti e due cessioni -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Lazio Atalanta, altra offerta per Miranchuk: c'è la Lazio, l'infortunio e la scelta CI PROVA SARRI - La Lazio ha infatti richiesto il trequartista russo in prestito . Con il prossimo addio di Muriqi, Maurizio Sarri non vorrebbe un'altra prima punta come vice Immobile, ma un ...

Miranchuk alla Lazio?/ Calciomercato, Lotito e Tare preparano l'assalto all'Atalanta Raspadori al Napoli?/ Calciomercato, l'italiano prenderà il posto del belga Mertens CALCIOMERCATO NEWS: MIRANCHUK ALLA LAZIO, PARTE L'ASSALTO Le chances di vedere Aleksej Miranchuk alla Lazio in ...

Calciomercato Lazio, le ultime su Miranchuk Calciomercato.com Atalanta quarta nelle palle recuperate in attacco La squadra allenata da Gasperini è appena giù dal podio posto in questa speciale classifica I momenti di sosta sono sempre propizi per analizzare dati e statistiche e, in una di quest’ultime, l’Atalan ...

Calcio-Mercato: fari su Scamacca, Cabral per la Fiorentina. Mercato: fari su Scamacca, Cabral per la Fiorentina. Offerte dalla Germania per punta Sassuolo. Morata resta in bilicoROMA, 28 GEN - Nel giorno in cui la Juve abbraccia Dusan VLAHOVIC, le voci sul fut ...

CI PROVA SARRI - Laha infatti richiesto il trequartista russo in prestito . Con il prossimo addio di Muriqi, Maurizio Sarri non vorrebbe un'altra prima punta come vice Immobile, ma un ...Raspadori al Napoli?/, l'italiano prenderà il posto del belga MertensNEWS: MIRANCHUK ALLA, PARTE L'ASSALTO Le chances di vedere Aleksej Miranchuk allain ...La squadra allenata da Gasperini è appena giù dal podio posto in questa speciale classifica I momenti di sosta sono sempre propizi per analizzare dati e statistiche e, in una di quest’ultime, l’Atalan ...Mercato: fari su Scamacca, Cabral per la Fiorentina. Offerte dalla Germania per punta Sassuolo. Morata resta in bilicoROMA, 28 GEN - Nel giorno in cui la Juve abbraccia Dusan VLAHOVIC, le voci sul fut ...