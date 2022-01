Australian Open 2022, tredicesima giornata: tripudio aussie a Melbourne, vincono Barty e The Special K (Di sabato 29 gennaio 2022) En plein del tennis Australiano, che monopolizza la tredicesima giornata degli Australian Open 2022 e si gode i suoi campioni slam. La prima risponde al nome di Ashleigh Barty, prima giocatrice aussie a vincere il singolare femminile dal 1978. Gli altri due sono invece Nick Kyrgios e Thanasi Kokkinakis, prime wild card di sempre a conquistare il torneo di doppio maschile. In delirio la Rod Laver Arena, quest’oggi all’80% di capienza rispetto al 50% di inizio torneo, con gli spettatori che hanno vissuto un giorno storico per il tennis Australiano. E’ sorprendente che la testa di serie numero uno, nonché tennista più forte al mondo, vinca uno slam? Tendenzialmente no, eppure Barty aveva imparato a sue spese a non dare ... Leggi su sportface (Di sabato 29 gennaio 2022) En plein del tenniso, che monopolizza ladeglie si gode i suoi campioni slam. La prima risponde al nome di Ashleigh, prima giocatricea vincere il singolare femminile dal 1978. Gli altri due sono invece Nick Kyrgios e Thanasi Kokkinakis, prime wild card di sempre a conquistare il torneo di doppio maschile. In delirio la Rod Laver Arena, quest’oggi all’80% di capienza rispetto al 50% di inizio torneo, con gli spettatori che hanno vissuto un giorno storico per il tenniso. E’ sorprendente che la testa di serie numero uno, nonché tennista più forte al mondo, vinca uno slam? Tendenzialmente no, eppureaveva imparato a sue spese a non dare ...

Advertising

Eurosport_IT : Grazie Matteo per tutte le emozioni che ci hai regalato in questi Australian Open! ???????? #EurosportTENNIS | #AO2022… - Coninews : Alla Rod Laver Arena Rafael Nadal interrompe in semifinale il cammino di Matteo #Berrettini agli Australian Open. A… - Eurosport_IT : CHE MATCH! ?? Matteo Berrettini ci prova con il cuore ma è Rafa Nadal a prendersi la finale degli Australian Open!… - Claudione_B : RT @Eurosport_IT: REGINA IN CASA ?????? Ashleigh Barty batte Danielle Collins in finale in 2 set e vince gli Australian Open davanti il pubbl… - TennisWorldit : Australian Open - Kyrgios e Kokkinakis completano l'opera. Storico successo in doppio -