Adani attacca la Juventus, accuse gravissime: “È uno scandalo” (Di sabato 29 gennaio 2022) Daniele Adani ricomincia a parlare male della Juventus e attacca anche l’acquisto di Dusan Vlahovic e, come sempre, Allegri. Daniele Adani ha dimostrato già in diverse occasioni di non essere propriamente amico dei colori bianconeri e soprattutto di Max Allegri, ma di recente si è lasciato sfuggire dichiarazioni davvero al veleno nei confronti anche della società. La Bobo Tv è ormai diventata, purtroppo o per fortuna dipende dai punti di vista, un’istituzione nell’immaginario collettivo italiano e Daniele Adani è sicuramente l’opinionista più preparato e spesso anche più secco nei commenti dei quattro ex calciatori. Dopo il litigio con Max Allegri nel 2018 i rapporti sono andati via via sempre più peggiorando e l’ex Inter non ha mai perso occasione per prendersela in maniera chiara e netta con il ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 29 gennaio 2022) Danielericomincia a parlare male dellaanche l’acquisto di Dusan Vlahovic e, come sempre, Allegri. Danieleha dimostrato già in diverse occasioni di non essere propriamente amico dei colori bianconeri e soprattutto di Max Allegri, ma di recente si è lasciato sfuggire dichiarazioni davvero al veleno nei confronti anche della società. La Bobo Tv è ormai diventata, purtroppo o per fortuna dipende dai punti di vista, un’istituzione nell’immaginario collettivo italiano e Danieleè sicuramente l’opinionista più preparato e spesso anche più secco nei commenti dei quattro ex calciatori. Dopo il litigio con Max Allegri nel 2018 i rapporti sono andati via via sempre più peggiorando e l’ex Inter non ha mai perso occasione per prendersela in maniera chiara e netta con il ...

