Supplenze ATA | quando il collaboratore scolastico può lasciare un 31 08 per incarico di assistente amministrativo

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Unpuòsupplenza annuale (31 agosto) per un'altra su posto di? La risposta è affermativa purché non si tratti di una supplenza breve. La normativa aggiornata per dirigenti, docenti e ATA nella rivista Orizzonte Scuola plus. L'articolo .

Advertising

RosalbaMallamo : RT @cislscuola: Verso la proroga per tutte le supplenze di docenti e personale ATA su posti Covid. Premiato il lavoro della CISL Scuola e d… - nonsonoCristina : @visibilio_ Spero tu abbia risposto a tono. A me hanno sempre insegnato a lasciare in ordine la classe, gli zaini s… - orizzontescuola : Supplenze dei docenti e ATA sospesi valgono fino a rientro del titolare vaccinato o guarito, senza data certa -

Ultime Notizie dalla rete : Supplenze ATA

60 del 10 luglio 2020 e tenendo conto delle "Istruzioni ed indicazioni operative in materia di attribuzione dial personale docente, educativo ed A. T. A" per l'anno scolastico 2021/2022 di ......in modo perentorio di assumere in modo automatico chi ha svolto un periodo minimo di. Per ... Anief mette a disposizione di tutti i dipendenti scolastici, di ruolo e precari, docenti e, un ...La pandemia non può essere una giustificazione per non rispettare le norme vigenti. È ciò che sostiene il sindacato scolastico: l’emergenza è stata usata come scusa per nomine non conformi alla normat ...Docenti e Ata, ottocento persone aspettano la retribuzione da oltre tre mesi. La protesta dei sindacati: "Situazione vergognosa, ora intervenga il ministro" ...