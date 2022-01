Stallo Quirinale | tutte le strade riportano a Draghi

Stallo Quirinale: tutte le strade (ri)portano a Draghi (Di venerdì 28 gennaio 2022) Quattro fumate nere, vertici, strategie e bluff per tornare, alla fine, al giro di via? Sponsorizzata con insistenza nei mesi scorsi, la candidatura di Mario Draghi al Colle si è “stranamente” inabissata nei giorni più caldi delle votazioni, sparendo (quasi dai radar). Una strategia per arrivare allo scacco matto proprio all’ultimo giro? Secondo osservatori e analisti sembra proprio di sì. Tanti i nomi rimbalzati da lunedì a oggi: qualche ora sembrava fatta per Pierferdinando Casini – bocciato poi dai Cinquestelle così come dalla Lega – poi era toccato a Elisabetta Belloni, infine, ieri, nel borsino Quirinale erano salite le quotazioni di Franco Frattini, oggi a picco. Nonostante le dichiarazioni d’intenti a convergere su un nome super partes, il centrodestra si è deciso a tentare la forzatura, votando oggi, nella quinta votazione, Elisabetta ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 28 gennaio 2022) Quattro fumate nere, vertici, strategie e bluff per tornare, alla fine, al giro di via? Sponsorizzata con insistenza nei mesi scorsi, la candidatura di Marioal Colle si è “stranamente” inabissata nei giorni più caldi delle votazioni, sparendo (quasi dai radar). Una strategia per arrivare allo scacco matto proprio all’ultimo giro? Secondo osservatori e analisti sembra proprio di sì. Tanti i nomi rimbalzati da lunedì a oggi: qualche ora sembrava fatta per Pierferdinando Casini – bocciato poi dai Cinquestelle così come dalla Lega – poi era toccato a Elisabetta Belloni, infine, ieri, nel borsinoerano salite le quotazioni di Franco Frattini, oggi a picco. Nonostante le dichiarazioni d’intenti a convergere su un nome super partes, il centrodestra si è deciso a tentare la forzatura, votando oggi, nella quinta votazione, Elisabetta ...

