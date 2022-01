Roma, scende dal bus a Tiburtina e viene preso a calci e pugni senza motivo da un passante (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma – Prende a calci e pugni un passante alla stazione Tiburtina, apparentemente senza motivo, quando gli agenti della Polizia Locale riescono a bloccarlo ed arrestarlo: è successo ieri pomeriggio alla stazione Tiburtina, quando un 30enne di nazionalità nigeriana è stato fermato dalle pattuglie del II Gruppo Sapienza dei caschi bianchi, mentre colpiva ripetutamente un uomo di 32 anni, appena sceso da un autobus della linea 409 al piazzale della Stazione Tiburtina. Gli agenti sono riusciti a fermare l’aggressore, nonostante il suo comportamento violento ed i continui tentativi di colpire chiunque si avvicinasse. L’uomo è stato arrestato ed il cittadino colpito ripetutamente al volto è stato trasportato per le cure del caso presso ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 28 gennaio 2022)– Prende aunalla stazione, apparentemente, quando gli agenti della Polizia Locale riescono a bloccarlo ed arrestarlo: è successo ieri pomeriggio alla stazione, quando un 30enne di nazionalità nigeriana è stato fermato dalle pattuglie del II Gruppo Sapienza dei caschi bianchi, mentre colpiva ripetutamente un uomo di 32 anni, appena sceso da un autobus della linea 409 al piazzale della Stazione. Gli agenti sono riusciti a fermare l’aggressore, nonostante il suo comportamento violento ed i continui tentativi di colpire chiunque si avvicinasse. L’uomo è stato arrestato ed il cittadino colpito ripetutamente al volto è stato trasportato per le cure del caso presso ...

