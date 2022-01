Quirinale, Liguori: "I 336 di Mattarella franchi tiratori contro un'Istituzione" (Di venerdì 28 gennaio 2022) 'I 336 voti di Mattarella? Sono franchi tiratori contro un'Istituzione '. È il commento del direttore di Tgcom24, Paolo Liguori , sul sesto scrutinio per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. 'Le più alte Istituzioni della Repubblica vanno candidate solo quando c'è un accordo - ha spiegato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 28 gennaio 2022) 'I 336 voti di? Sonoun''. È il commento del direttore di Tgcom24, Paolo, sul sesto scrutinio per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. 'Le più alte Istituzioni della Repubblica vanno candidate solo quando c'è un accordo - ha spiegato ...

