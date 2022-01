Perché l’ospedale di Pregliasco fa marcia indietro sulla circolare della polemica sugli interventi negati ai no vax (Di venerdì 28 gennaio 2022) La circolare dell’Istituto ortopedico Galeazzi di Milano che ordinava il rinvio delle operazioni non urgenti per pazienti fragili – tra i quali erano stati inseriti anche i non vaccinati – non è più valida. Lo ha confermato il direttore sanitario Fabrizio Pregliasco in una lettera inviata al Maurizio Belpietro, direttore de La Verità. All’Adnkronos ha specificato: “Si trattava di una misura dettata da un’emergenza limitata, con effetti limitati, presa in un momento in cui avevamo la riduzione di 100 posti letto, presenza di pazienti e personale positivo, quindi una situazione di affanno che ora grazie al quadro epidemiologico si è risolta”. Pregliasco si augura che il superamento della circolare “possa servire a rasserenare e chiudere una polemica, o meglio a risolvere i dubbi”. Ma non ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ladell’Istituto ortopedico Galeazzi di Milano che ordinava il rinvio delle operazioni non urgenti per pazienti fragili – tra i quali erano stati inseriti anche i non vaccinati – non è più valida. Lo ha confermato il direttore sanitario Fabrizioin una lettera inviata al Maurizio Belpietro, direttore de La Verità. All’Adnkronos ha specificato: “Si trattava di una misura dettata da un’emergenza limitata, con effetti limitati, presa in un momento in cui avevamo la riduzione di 100 posti letto, presenza di pazienti e personale positivo, quindi una situazione di affanno che ora grazie al quadro epidemiologico si è risolta”.si augura che il superamento“possa servire a rasserenare e chiudere una, o meglio a risolvere i dubbi”. Ma non ...

