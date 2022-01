LIVE Olimpia Milano-Zalgiris 26-23, Eurolega basket 2022 in DIRETTA: break dei meneghini in avvio di secondo quarto, lo Zalgiris rimane a contatto (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 34-26 Devon Hall alza la parabola e segna! Time-out Zdvoc, con meno di 3? alla seconda sirena 32-26 Giro perfetto in lunetta di Devon Hall, Armani Exchange ancora a +6 30-26 Blazevic segna subendo fallo! Il giocatore dello Zalgiris chiude il 2+1 30-23 GIGI DATOOOOMEEEEE!! BOMBAAAAAAAAAA 27-25 Jump shot dello Zalgiris 27-23 1/2 in lunetta per Melli, Milano a +4 26-23 Accorcia lo Zalgiris Kaunas con la bomba di Lekavicius, gli ospiti ritornano subito a contatto 26-20 KYLE HINES SCHIACCIA SU ASSIST DA DIETRO LA SCHIENA DEL CHACHO! +6 Milano 24-20 ANCORA LUI, ANCORA LUI: SERGIOOO RODRIGUEEEEZZZZ!! TIME-OUT Zalgiris, ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA34-26 Devon Hall alza la parabola e segna! Time-out Zdvoc, con meno di 3? alla seconda sirena 32-26 Giro perfetto in lunetta di Devon Hall, Armani Exchange ancora a +6 30-26 Blazevic segna subendo fallo! Il giocatore dellochiude il 2+1 30-23 GIGI DATOOOOMEEEEE!! BOMBAAAAAAAAAA 27-25 Jump shot dello27-23 1/2 in lunetta per Melli,a +4 26-23 Accorcia loKaunas con la bomba di Lekavicius, gli ospiti ritornano subito a26-20 KYLE HINES SCHIACCIA SU ASSIST DA DIETRO LA SCHIENA DEL CHACHO! +624-20 ANCORA LUI, ANCORA LUI: SERGIOOO RODRIGUEEEEZZZZ!! TIME-OUT, ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Zalgiris 24-20 Eurolega 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Olimpia #Milano-Zalgiris #2… - SkySport : Eurolega LIVE: c'è Olimpia-Zalgiris su Sky Sport Uno #SkyBasket #Basket #SkySport #Eurolega #OlimpiaZalgiris… - backdoor_pod : Vi aspettiamo questa sera post Olimpia-Zalgiris con la classica video live chat con il direttore @mazzola_simone!… - bball_evo : ??IG LIVE?? Come sempre vi ricordo l'appuntamento post-partita su Instagram per commentare la partita dell'Olimpia Mi… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Eurolega basket 2022 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Olimpia #Milano-Zalg… -