(Di sabato 29 gennaio 2022) Uno dei ritorni più attesi per quanto riguarda la Royaldi domani è quello diRousey, la quale, dopo il periodo di pausa dovuto alla maternità, potrebbe far ritorno sui ring di Stamford proprio in occasione della rissa reale, per poi, ipoteticamente, passare alla resa dei conti con Becky Lynch. In un’intervista con WrestlingINC, Livha elogiato l’ex-UFC Bantamweight Champion, promettendole, però, l’eliminazione. Un talento naturale “Un suo ritorno renderebbe tutto più difficile, capisci? E’ una grande performer, è brava in tutto ciò che fa, è un talento naturale ed una bestia. Ma non so ‘, ti. Ma non avrò altra scelta che mandare il tuo piccolo culo oltre la terza corda, non che il tuo culo sia piccolo, perché è grande. Ma ti manderò ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Liv Morgan: 'Ronda, ti voglio bene, ma ti eliminerò dalla Rumble' - - sonovanitosa : purtroppo io finirò di seguire la ww3 quando liv morgan vincerà un titolo,quindi nel 2030 sarò ancora qui a lamentarmi - SpazioWrestling : WWE: Liv Morgan vuol fare qualcosa di pazzo con Johnny Knoxville alla Royal Rumble #LivMorgan #WWE - TSOWrestling : Chissà cosa avranno in mente di fare... #TSOS // #TSOW -

Ultime Notizie dalla rete : Liv Morgan

... come nel caso di(Lennie James). Anche questo show sembra destinato ad un successo duraturo,... È il caso di Olivia "" Moore (Rose McIver) che, dopo essere stata graffiata ad una festa, è ...WWE Raw Women's Championship : Becky Lynch batteAnche questa voltasi è vista sfumare il sogno di essere campionessa: neanche una ben assestata sunset flip powerbomb è bastata ...WWE Superstar Liv Morgan has spoken about the possibility of Ronda Rousey returning to the company, and if she'd like to face her.Becky Lynch may have met her match for her toughest foe yet. Bianca Belair and Liv Morgan? Nah, defeated and dumped down the depth chart. Ric Flair? Not quite, largely because it’s a one-sided, old ...