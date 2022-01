L’eredità speciale Sanremo su Rai 1 stasera | chi gioca

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Tutto pronto per una seratasu Rai 1. Dopo i buoni ascolti portati a casa da Antonella Clerici con The Voice Senior, tocca a Flavio Insinna prendere il testimone con una puntatadeche ci aspetta in prime time. A pochi giorni dal debutto del Festival di, il terzo di Amadeus, Rai 1 fa un omaggio alla kermesse canora più importante di Italia. Prima serata per “”, che in occasione della 72^ edizione del Festival di, venerdì 28 gennaio raddoppia il suo appuntamento su Rai1: oltre alla consueta puntata delle 18.45, sarà eccezionalmente in onda in prime time alle 21.30. Ma chi giocherà oggi con Flavio Insinna? Scopriamolo con le anticipazioni in vista di questo appuntamentosu Rai 1. ...