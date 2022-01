Juve-Bentancur | è addio? Arriva la proposta dalla premier

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Il calciomercato dellantus non si ferma a Vlahovic.bene e Cherubini lavorano anche sul fronte uscite. Dopo Ramsey e Kulusevski, il nome più gettonato per il mercato in uscita è quello di Rodrigontus Aston VillaCome riporta l’esperto di calciomercato Nicolò Schira, l’Aston Villa è interessato al centrocampista uruguaiano e avrebbe già offerto 20 milioni più bonus ai bianconeri, che sono ottimisti nel raggiungimento di un accordo. Per il centrocampista è pronto un contratto fino al 2026. Vedremo cosa deciderà di fare, a cui spetta l’ultima parola. Francesco Scanu