InterNazioanli – Lautaro gol e niente giallo | Vecino torna prima

Leggi su intermagazine

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Tre giocatori dell’Inter impegnati con le proprie Nazionali Notte di straordinari perMartinez, Alexis Sanchez e Matias. I tre giocatori dell’Inter sono stati impegnati con le rispettive Nazionali nella notte italiana. Novanta minuti in campo per l’uruguaiano così come il cileno, mentre il Toro, unico ad andare in gol, è rimasto in campo per 78 minuti.cartellinopere dunquerientro in anticipo a Milano per lui. Al contrario rientrerà, ammonito nella vittoria del suo Uruguay sul Paraguay: puòre subito a Milano e mettersi a disposizione di Inzaghi. L'articolo proviene da intermagazine.