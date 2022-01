I riflessi internazionali della nomina del Presidente della Repubblica La versione di Chimenti

Leggi su formiche

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Dopo giorni di stallo che rimandano a un passato non troppo lontano di scelte alquanto travagliate, sembra confermarsi che l’elezione del nuovoponga temi per così dire tradizionali. Tali questioni, tuttavia, sulla base del naturale evolversi delle situazioni e del mutare dei tempi, assumono toni via via innovativi che oggi, improvvisamente, finiscono per porre questioni inedite nella storia. Al novero delle questioni tradizionali va senz’altro ascritto il nodo del metodo di scelta del. È noto che in assemblea costituente prevalse il timore rappresentato dall’autoritarismo che il regime fascista aveva appena finito di incarnare. Venne pertanto disegnato un sistema parlamentare, non presidenzialista, senza elezione diretta, nel quale la figura del Capo dello Stato, ...