I brand devono capire su quali creator puntare nel 2022 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Che dipenda dall'esigenza di svolgere il nostro lavoro o per motivi di studio o per godere di contenuti di intrattenimento, il dato di fatto incontrovertibile è che la nostra presenza in rete ha raggiunto un punto di non ritorno. Una verità semplice, a cui se ne aggiunge un'altra non più discutibile: di pari passo con l'evoluzione tecnologica si evolve e dunque cambia anche l'esperienza individuale che ciascuno di noi ha con il proprio spazio in rete. «I gamer giocano su Twitch, i lettori leggono su Goodreads, i ciclisti pedalano su Peloton» – scrive Report Social Trends 2022 – «Le nostre community digitali non sono mai state più ricche, più vivaci e più d'impatto sulle nostre esperienze quotidiane di quanto lo siano adesso». Sulla scorta del risultato di un'indagine congiunta di Facebook e del Governance Lab della New York University, secondo la quale il 77% delle ...

