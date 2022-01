Elisa Isoardi | la confessione | Ho 39 anni | voglio un figlio

Advertising

gossipblogit : Elisa Isoardi, la confessione: “Ho 39 anni, vorrei un figlio” - redazionerumors : Elisa Isoardi sfodera il suo lato sexy: tra pizzo e scollature i fan impazziscono #elisaisoardi - BiffiLuca : RT @dea_channel: comunque la Elisa Isoardi è da infarto ?????????????? - prisonniers : RT @dea_channel: comunque la Elisa Isoardi è da infarto ?????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Isoardi

ha confessato a Gente come starebbe proseguendo la sua vita lontano dalla tv e per la prima volta la conduttrice ha confessato a cuore aperto il suo desiderio di un figlio....Leggi anche - > Era il più giovane dei concorrenti di Bake Off Italia, ma cosa fa oggi dopo il terzo posto? La sua vita lontana dai riflettori Seppureabbia preso parte poco meno di un anno ad un'esperienza televisiva davvero straordinaria, si può dire che sono diversi anni che la conduttrice è lontana dalla tv in questi panni. Era ...Elisa Isoardi resta ferma, dopo 18 anni di carriera televisiva è in pausa forzata, non ha un programma ma è felice dell’affetto del suo pubblico. Bellissima sulla copertina di Gente, nell’intervista s ...Durante la giornata di ieri l'influencer da milioni di followers Chiara Ferragni ha risposto ad alcune domande fatte nella box dai suoi fan. Tra consigli di outfit e la descrizione della casa della so ...