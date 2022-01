Covid: scuola, da distribuzione Ffp2 a test rapidi gratis per primaria, misure in Gu (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen. (Adnkronos Salute) - È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n.4 del 27 gennaio 2022, con misure urgenti connesse all'emergenza Covid. Alcune di queste riguardano anche la scuola. In particolare, si prevede la distribuzione di Ffp2 in modo gratuito al personale e agli alunni in autosorveglianza. Per finanziare questa misura sono stati previsti 45,22 milioni di euro. La fornitura avverrà direttamente da parte delle scuole: l'istituzione scolastica interessata comproverà l'esigenza di mascherine, le farmacie e gli altri rivenditori convenzionati le forniranno tempestivamente. Lo riferisce il Ministero dell'Istruzione in un comunicato. Il decreto prevede, poi, che anche gli alunni della scuola primaria possano accedere gratuitamente ai ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen. (Adnkronos Salute) - È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n.4 del 27 gennaio 2022, conurgenti connesse all'emergenza. Alcune di queste riguardano anche la. In particolare, si prevede ladiin modo gratuito al personale e agli alunni in autosorveglianza. Per finanziare questa misura sono stati previsti 45,22 milioni di euro. La fornitura avverrà direttamente da parte delle scuole: l'istituzione scolastica interessata comproverà l'esigenza di mascherine, le farmacie e gli altri rivenditori convenzionati le forniranno tempestivamente. Lo riferisce il Ministero dell'Istruzione in un comunicato. Il decreto prevede, poi, che anche gli alunni dellapossano accedere gratuitamente ai ...

