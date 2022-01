Brehme: 'Gosens? Lo consigliai a Löw… Può diventare forte come me' (Di venerdì 28 gennaio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 28 gennaio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : ...

Advertising

FcInterNewsit : #Gosens-#Inter, l’opinione di #Brehme ???????? - H0PESTR0M : RT @it_inter: #Brehme su #Gosens: 'Un grande colpo. Complimenti all'Inter, ha preso un ottimo giocatore, un interprete completo sulla fasci… - it_inter : #Brehme su #Gosens: 'Un grande colpo. Complimenti all'Inter, ha preso un ottimo giocatore, un interprete completo s… - Bubu_Inter : RT @Gazzetta_it: Inter #AndreasBrehme: 'Gosens? Quando l’ho consigliato a Löw… Può diventare forte come me' - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Inter #AndreasBrehme: 'Gosens? Quando l’ho consigliato a Löw… Può diventare forte come me' -