A Montecitorio la marea monta e si ritrae. Eccoli, sono loro: i giornalisti (Di venerdì 28 gennaio 2022) Per ragioni di sicurezza, in questi giorni di scrutini, piazza Montecitorio è chiusa ai cittadini mentre è aperta a giornalisti, grandi elettori e compagnia. I blindati della Polizia bloccano le entrate principali e dunque la piazza, soprattutto verso il tramonto, vuota com’è di corpi e piena di telecamere e cavalletti, assomiglia a un quadro surrealista. Comunque, sono qui ai margini della piazza surrealista o del rendering, per capire se la vox populi mi può spifferare in anteprima il nome del futuro presidente/presidentessa. Sarebbe bello, no? Magari facendo una media degli spifferi arriva il nome. Ho cominciato a seguire le persone che potevano dare l’impressione di far parte dell’entourage dei grandi elettori. All’inizio mi è andata male, perché una coppia si è girata verso di me all’unisono, cioè i due mi hanno ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 28 gennaio 2022) Per ragioni di sicurezza, in questi giorni di scrutini, piazzaè chiusa ai cittadini mentre è aperta a, grandi elettori e compagnia. I blindati della Polizia bloccano le entrate principali e dunque la piazza, soprattutto verso il tramonto, vuota com’è di corpi e piena di telecamere e cavalletti, assomiglia a un quadro surrealista. Comunque,qui ai margini della piazza surrealista o del rendering, per capire se la vox populi mi può spifferare in anteprima il nome del futuro presidente/presidentessa. Sarebbe bello, no? Magari facendo una media degli spifferi arriva il nome. Ho cominciato a seguire le persone che potevano dare l’impressione di far parte dell’entourage dei grandi elettori. All’inizio mi è andata male, perché una coppia si è girata verso di me all’uni, cioè i due mi hanno ...

Ultime Notizie dalla rete : Montecitorio marea Caduta Elisabetta Casellati, si pensa ad Elisabetta Belloni ... presidente uscente, è stato votato da 125 grandi elettori, il più popolare anche a Montecitorio. ... In mezzo ad una marea di schede per soli uomini. I buoni propositi della vigilia sono stati ...

Un quattro a scuola? "Tranquilla mamma, io farò come Biraghi" Intanto entra nel vivo il mercato, quello già aperto a Montecitorio dalla caccia agli svincolati ... L'ultima parla di 35 milioni più Kulusevski, un cerchione di una Fiat Marea e il solito mezzo Marrone,...

Quirinale, primo giorno come previsto: marea di schede bianche e nomi a caso La Pressa Quirinale, Salvini pronto a giocare la sua carta ombra Il leader della Lega punta su Elisabetta Casellati e cerca un accordo con Renzi o i 5 Stelle. Alle 11 la terza votazione ...

Quirinale, primo giorno come previsto: marea di schede bianche e nomi a caso 672 schede bianche e 49 nulle al termine del primo spoglio. Giornata interlocutoria a Montecitorio. Tra i nomi anche sulle schede anche Craxi e .... Per il resto voti in libertà. Preferiti il presiden ...

