Yamamay e RS21 Italian Class insieme per la stagione 2022 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Non poteva passare inosservato il successo nella stagione di esordio della RS21 Cup di vela che ha visto avvicendarsi 30 equipaggi tra tutti gli ACT ed il Campionato Europeo di Malcesine. Campi di regata prestigiosi, nomi importanti ed alto livello agonistico hanno consentito l'avvicinamento di un gruppo internazionale come Yamamay ad assicurarsi il posto di maggiore rilievo durante la stagione 2022. Yamamay e RS21 Italian Class: nasce la RS21 CUP Yamamay Si chiamera? "RS21 CUP Yamamay" il circuito che vedra? il suo primo atto nelle acque di Porto Ercole dall'1 al 3 Aprile sino all'evento conclusivo il 30 Settembre a Puntaldia in Gallura con l'assegnazione del titolo ...

