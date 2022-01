Velivoli militari e cyber. Così parte il 2021 di Leonardo (Di giovedì 27 gennaio 2022) È il settore militare a trainare i numeri dell’aerospazio italiano. Lo certifica l’analisi preliminare della performance attesa nel 2021 completata dal consiglio di amministrazione di Leonardo, evidenziando la performance tenuta dalla società nel corso dell’anno. Leonardo presenterà i dettagli relativi alla performance del 2021 in occasione della presentazione dei Risultati 2021 prevista per il 10 marzo 2022. Nella stessa occasione verrà fornita anche la Guidance per l’anno in corso. I numeri Il Gruppo prevede di chiudere l’anno con ordini, ricavi ed Ebita nella parte alta della Guidance. Spiccano in particolare gli ordini per i sistemi destinati ai futuri sottomarini U212 Nfs e agli Eurofighter, nonché quelli sull’export per l’addestratore M-346. Per il settore Elicotteri spicca ... Leggi su formiche (Di giovedì 27 gennaio 2022) È il settore militare a trainare i numeri dell’aerospazio italiano. Lo certifica l’analisi preliminare della performance attesa nelcompletata dal consiglio di amministrazione di, evidenziando la performance tenuta dalla società nel corso dell’anno.presenterà i dettagli relativi alla performance delin occasione della presentazione dei Risultatiprevista per il 10 marzo 2022. Nella stessa occasione verrà fornita anche la Guidance per l’anno in corso. I numeri Il Gruppo prevede di chiudere l’anno con ordini, ricavi ed Ebita nellaalta della Guidance. Spiccano in particolare gli ordini per i sistemi destinati ai futuri sottomarini U212 Nfs e agli Eurofighter, nonché quelli sull’export per l’addestratore M-346. Per il settore Elicotteri spicca ...

Advertising

giovann92669360 : RT @ilbisa1: 26.01.2022: Forti esercitazioni militari in Italia su tutta la fascia Adriatica! Almeno 8 velivoli militari! - carloangeli : RT @ilbisa1: 26.01.2022: Forti esercitazioni militari in Italia su tutta la fascia Adriatica! Almeno 8 velivoli militari! - Lucia23670081 : RT @ilbisa1: 26.01.2022: Forti esercitazioni militari in Italia su tutta la fascia Adriatica! Almeno 8 velivoli militari! - Lorenzi04539669 : RT @ilbisa1: 26.01.2022: Forti esercitazioni militari in Italia su tutta la fascia Adriatica! Almeno 8 velivoli militari! - AleMalagrin0 : RT @ilbisa1: 26.01.2022: Forti esercitazioni militari in Italia su tutta la fascia Adriatica! Almeno 8 velivoli militari! -

Ultime Notizie dalla rete : Velivoli militari Leonardo segue Ftse Mib dopo sell - off, ma incertezza resta ...Fonti giornalistiche riportano di indagini per corruzione che coinvolgono alcuni ufficiali militari ... lo scorso dicembre e stata effettuata la consegna dei primi 2 velivoli e i restanti sono ...

Leonardo, programma Eurofighter Kuwait procede: non oggetto di indagine ...da Leonardo e altre imprese europee e nella giornata di ieri sono stati deferiti due militari con ... "A dicembre 2021 sono stati consegnati i primi due velivoli, a cui seguirà la consegna degli altri ...

Classifica delle prime 10 aeronautiche militari più forti e con più velivoli del 2022 Aviation Report Crisi Ucraina: cargo privati trasportano armi La crisi sul confine ucraino tra Russia e Paesi dell'Organizzazione del trattato del nord Atlantico (Nato) ha spinto da giorni vari Stati membri ad inviare armamenti nell'Est Europa. Il ...

Boeing, la Difesa acquisterà altri due aerei Kc-767 Via libera dal Parlamento al programma del governo di acquisire due ulteriori aerei Boeing Kc-767 A per rifornimento in volo e trasporto ...

...Fonti giornalistiche riportano di indagini per corruzione che coinvolgono alcuni ufficiali... lo scorso dicembre e stata effettuata la consegna dei primi 2e i restanti sono ......da Leonardo e altre imprese europee e nella giornata di ieri sono stati deferiti duecon ... "A dicembre 2021 sono stati consegnati i primi due, a cui seguirà la consegna degli altri ...La crisi sul confine ucraino tra Russia e Paesi dell'Organizzazione del trattato del nord Atlantico (Nato) ha spinto da giorni vari Stati membri ad inviare armamenti nell'Est Europa. Il ...Via libera dal Parlamento al programma del governo di acquisire due ulteriori aerei Boeing Kc-767 A per rifornimento in volo e trasporto ...