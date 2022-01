Salvini | Letta e la girandola per il Colle Quando un Tweet affonda la tentazione

Advertising

Tommasolabate : +++ A naso, si chiude nelle prossime ore. È tutto apparecchiato perché Conte, Letta e Salvini, prima della notte,… - francescocosta : Perché ci sono solo leadership traballanti, per motivi diversi: Salvini, Berlusconi, Letta, Conte. Tutti temono acc… - Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | Dopo la fumata nera del primo giorno, scende in campo Draghi che incontra, in colloqui separa… - Lamda04174428 : #LETTA VUOL PORTAR VIA IL SUO PALLONE ...BUCATO!! Enrico Letta minaccia la crisi di governo: 'Casellati? Qui salta… - AngelaGianoli : RT @fabiopi1000: cassese? Con tutto il fiele che ha sputato sul M5S e la schifosa azione di parte che lo caratterizza? Se lo votino salvini… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini Letta

La tela del leaderha lavorato sodo per evitare questo epilogo. Il suo imperativo giornaliero era stato: fermare. Meglio: stoppare la candidatura della presidente del Senato, Maria ...Lo stallo sembra totale e i due principali kingmaker,, annaspano. Il leader della Lega sta cercando una soluzione per il Colle alternativa a Draghi ma che non appaia neppur ...Oggi alle 11 riprende la seduta alla Camera per eleggere il presidente della Repubblica in una giornata che si annuncia cruciale. Dopo la terza fumata nera di ieri - con 125 preferenze per il presiden ...«È tutto completamente per aria. E non per colpa nostra». A sera, davanti ai grandi elettori del Pd riuniti a Montecitorio, Enrico Letta allarga le braccia. Dice che oggi il ...