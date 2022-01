Rilascio MIUI 13 Global nel Q1 2022 | ecco tutti i dispositivi designati

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Era la fine di dicembre quando Xiaomi presentò la sua nuova13, che presto colpirà una folta schiera dia livelloe, già a partire da questo Q1. I telefoni che riceveranno a giro stretto l’aggiornamento sono diversi, tra cui ritroviamo gli Xiaomi Mi 11, Mi 11 Ultra e Mi11i, gli Xiaomi 11T Pro, 11T, Mi 11 Lite, Mi 11 Lite 5G e 11 Lite 5G NE. Della lista fanno parte anche lo Xiaomi Pad 5, Redmi 10, Redmi Note 8 (2021), Note 10 Pro, Note 10, Note 10 JE, Note 11 Pro 5G, Note 11 Pro, Note 11S e Note 11. Parliamo di un elenco ufficiale, che però potrebbe anche essere modificato successivamente (non prendete, quindi, per oro colato quanto sopra descritto, visto che la lista riportata potrebbe essere suscettibile di variazioni non ancora preventivate). Ora resta da capire effettivamente i tempi ...

A corredo dell' annuncio dei modelli Global della serie Redmi Note 11 , Xiaomi ha ufficializzato anche le tempistiche didella13 per quel che riguarda il Q1 2022. Ebbene, stando anche a quanto riportato da GSMArena , nonché come reso noto mediante il portale ufficiale Global di Xiaomi , i primi ...Non c'è ancora una data ufficiale su quando questi tre smartphone inizieranno ad aggiornarsi alla versione finale tramite OTA, ma c'è una data di riferimento suldella13 in generale. ...Quali saranno le tempistiche del rilascio Global relativo alla MIUI 13? Xiaomi ha ufficializzato i dettagli per il Q1 2022.