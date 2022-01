Ranking ATP, Matteo Berrettini-Rafael Nadal: scontro diretto per la top5 in classifica! (Di giovedì 27 gennaio 2022) Domani, venerdì 28 gennaio, si giocheranno entrambe le semifinali del tabellone di singolare maschile degli Australian Open 2022 di tennis: Matteo Berrettini sfiderà lo spagnolo Rafael Nadal. In palio, oltre ad un biglietto per la finale, ci sarà il quinto posto nel Ranking ATP che verrà rilasciato lunedì 31 gennaio. CLASSIFICA ATP 17 GENNAIO 2021 1 Novak Djokovic (Serbia) 11015 2 Daniil Medvedev (Russia) 8935 3 Alexander Zverev (Germania) 7970 4 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 65405 Rafael Nadal (Spagna) 4875 6 Andrey Rublev (Russia) 47857 Matteo Berrettini (Italia) 4568 8 Casper Ruud (Norvegia) 4155 9 Felix Auger-Aliassime (Canada) 360810 Jannik Sinner (Italia) 339011 Hubert Hurkacz (Polonia) 3336 Occorre spiegare il funzionamento ... Leggi su oasport (Di giovedì 27 gennaio 2022) Domani, venerdì 28 gennaio, si giocheranno entrambe le semifinali del tabellone di singolare maschile degli Australian Open 2022 di tennis:sfiderà lo spagnolo. In palio, oltre ad un biglietto per la finale, ci sarà il quinto posto nelATP che verrà rilasciato lunedì 31 gennaio. CLASSIFICA ATP 17 GENNAIO 2021 1 Novak Djokovic (Serbia) 11015 2 Daniil Medvedev (Russia) 8935 3 Alexander Zverev (Germania) 7970 4 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 65405(Spagna) 4875 6 Andrey Rublev (Russia) 47857(Italia) 4568 8 Casper Ruud (Norvegia) 4155 9 Felix Auger-Aliassime (Canada) 360810 Jannik Sinner (Italia) 339011 Hubert Hurkacz (Polonia) 3336 Occorre spiegare il funzionamento ...

