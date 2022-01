Motocross: Kimi Raikkonen team principal della Kawasaki in MXGP (Di venerdì 28 gennaio 2022) Dalla Formula 1 al Mondiale di Motocross il passo è davvero breve. Il ritiro dalle monoposto sembra non essersi fatto sentire per Kimi Raikkonen: il finlandese è già partito con una nuova avventura. Le sue parole qualche giorno fa su Instagram erano state chiare: “Non è un segreto, una delle mie grandi passioni nella vita da molti anni è stato il Motocross. Ma questa squadra non è quello che potresti chiamare un hobby. È un progetto molto serio e aspiriamo a ottenere i migliori risultati. Ora potrò dedicare più tempo a questo progetto, specialmente da un punto di vista strategico, sfruttando la mia esperienza nell’organizzazione”. Oggi è arrivata l’ufficialità: il finnico sarà team principal della Kawasaki Racing in MXGP. Primo ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) Dalla Formula 1 al Mondiale diil passo è davvero breve. Il ritiro dalle monoposto sembra non essersi fatto sentire per: il finlandese è già partito con una nuova avventura. Le sue parole qualche giorno fa su Instagram erano state chiare: “Non è un segreto, una delle mie grandi passioni nella vita da molti anni è stato il. Ma questa squadra non è quello che potresti chiamare un hobby. È un progetto molto serio e aspiriamo a ottenere i migliori risultati. Ora potrò dedicare più tempo a questo progetto, specialmente da un punto di vista strategico, sfruttando la mia esperienza nell’organizzazione”. Oggi è arrivata l’ufficialità: il finnico saràRacing in. Primo ...

Advertising

genovesergio76 : RT @Sport_Fair: #Raikkonen inizia una nuova avventura - Sport_Fair : #Raikkonen inizia una nuova avventura - gponedotcom : Il campione finlandese sarà al via del campionato MXGP come team principal della squadra ufficiale Kawasaki. Kimi:… - gigione17 : RT @corsedimoto: KIMI RAIKKONEN, ex ferrarista e stella F1, è coinvolto da tempo nel Motocross. Adesso prende in mano Kawasaki Racing in M… - corsedimoto : KIMI RAIKKONEN, ex ferrarista e stella F1, è coinvolto da tempo nel Motocross. Adesso prende in mano Kawasaki Raci… -