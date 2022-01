Lega Serie A, Dal Pino lascia l’Assemblea scuro in volto: tornano le voci su un commissariamento (Di giovedì 27 gennaio 2022) Sono ore difficili in seno alla Lega Serie A. Dopo l’Assemblea all’hotel Sheraton di Milano, Paolo Dal Pino è andato via senza fermarsi coi cronisti, senza rilasciare le consuete dichiarazioni in conferenza stampa e scuro in volto. Il motivo è da ricercarsi innanzitutto nell’elezione, come consigliere indipendente, di Blandini, non un suo candidato. Non solo: in Assemblea ci sono state posizioni divergenti sull’adeguamento dello statuto ai nuovi principi fondamentali così come richiesto dalla Figc, inoltre non si è parlato della capienza degli stadi. Si rincorrono allora le voci circa un commissariamento della Lega Serie A e a questo proposito, l’ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha detto: “Se si ... Leggi su sportface (Di giovedì 27 gennaio 2022) Sono ore difficili in seno allaA. Dopoall’hotel Sheraton di Milano, Paolo Dalè andato via senza fermarsi coi cronisti, senza rire le consuete dichiarazioni in conferenza stampa ein. Il motivo è da ricercarsi innanzitutto nell’elezione, come consigliere indipendente, di Blandini, non un suo candidato. Non solo: in Assemblea ci sono state posizioni divergenti sull’adeguamento dello statuto ai nuovi principi fondamentali così come richiesto dalla Figc, inoltre non si è parlato della capienza degli stadi. Si rincorrono allora lecirca undellaA e a questo proposito, l’ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha detto: “Se si ...

Advertising

AntoVitiello : Depositato in Lega Serie A il contratto di Marko #Lazetic (titolo definitivo) - cmdotcom : Nuovo indice di liquidità per iscriversi alla #SerieA: niente più stop al mercato. La richiesta della Lega: capienz… - Lega_B : La Serie B è stata la tua casa per molto tempo ed è stato un onore accoglierti. Gianni Di Marzio è un nome che re… - sportli26181512 : Calciomercato serie C, Vis Pesaro: dal Renate ecco Ferrini: I pesaresi si sono aggiudicati le prestazioni del difen… - stefelici : RT @ilRomanistaweb: ?? FOTO - #Felix come un fulmine: suo il picco di velocità in #SerieA a gennaio La Lega ha reso noti i tre picchi più al… -