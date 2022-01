Harry Potter e il calice di fuoco: cast e curiosità del quarto capitolo della saga in onda su Italia1 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Sono tempi duri quelli che Harry Potter e soci dovranno vivere nel quarto capitolo della lunga saga dedicata alla lotta contro Voldemort. Le vicende del maghetto più famoso del cinema riprendono giovedì 27 gennaio 2022 sempre su Italia1 quando va in onda Harry Potter e il calice di fuoco, pellicola che inizia ad incupire le trame della storia con toni ben più dark rispetto ai primi tre capitoli della serie. Harry qui dovrà salvare la pelle non solo nel pericoloso Torneo Tremaghi, una competizione tra i migliori studenti delle tre scuole magiche più importanti al mondo che saranno sanciti dal calice di ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 27 gennaio 2022) Sono tempi duri quelli chee soci dovranno vivere nellungadedicata alla lotta contro Voldemort. Le vicende del maghetto più famoso del cinema riprendono giovedì 27 gennaio 2022 sempre suquando va ine ildi, pellicola che inizia ad incupire le tramestoria con toni ben più dark rispetto ai primi tre capitoliserie.qui dovrà salvare la pelle non solo nel pericoloso Torneo Tremaghi, una competizione tra i migliori studenti delle tre scuole magiche più importanti al mondo che saranno sanciti daldi ...

