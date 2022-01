GF Vip | Delia Duran | “Adesso mi fidanzo con una donna | magari con Soleil”

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Dall’inizio di questa sesta edizione del GF Vip che non si fa altro che parlare del triangolo amoroso–Alex Belli–Sorge. Nonostante tutto questo tempo, i colpi di scena non sembrano affatto voler finire. A mettere del pepe in questi ultimi giorni è stata, lasciandosi andare ad inaspettate rivelazioni. “micon L'articolo

Leggi Anche Alex Belli lascia il 'Grande Fratello 6' e l'Italia: 'Non è più il mio game!' Leggi Anche 'Grande Fratello6',Duran: 'Voglio salvare la storia con Alex Belli' Nello studio di ...Alex Belli eDuran non sono una coppia come tutte le altre. Al Grande Fratelloi due attori lo hanno dimostrato, facendo inedite rivelazioni sul loro rapporto che va ormai avanti da qualche anno. Di ...Dall'inizio di questa sesta edizione del GF Vip che non si fa altro che parlare del triangolo amoroso Delia Duran-Alex Belli-Soleil Sorge. Nonostante ...Le due VIP riflettono su come siano cambiati gli equilibri della Casa dopo l’ingresso di Delia e non risparmiano le critiche ...