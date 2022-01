Formula E, E-Prix Diriyah 2022: orari, canale tv, programma, streaming (Di giovedì 27 gennaio 2022) Tutto è pronto in quel di Diriyah per il primo E-Prix del Mondiale Formula E 2022. La battaglia è garantita tra i muretti arabi che per il secondo anno consecutivo saranno teatro del primo attesissimo atto del campionato. Spicca l’Italia scorrendo l’entry list con il nostro Antonio Giovinazzi. Il nuovo volto del Team Dragon/Penske è atteso al debutto in un tracciato molto impegnativo che nella passata stagione ha accolto il primo evento in notturna nella storia della categoria. L’uomo da battere è Nick De Vries. L’olandese di Mercedes ha vinto il titolo lo scorso anno ed è pronto a confermarsi in un impianto che lo ha già visto primeggiare nel 2021 nella prima delle due corse disputate. Regna in ogni caso l’incertezza in una pista che è ben conosciuta da gran parte dello schieramento. FormulaE, ... Leggi su oasport (Di giovedì 27 gennaio 2022) Tutto è pronto in quel diper il primo E-del Mondiale. La battaglia è garantita tra i muretti arabi che per il secondo anno consecutivo saranno teatro del primo attesissimo atto del campionato. Spicca l’Italia scorrendo l’entry list con il nostro Antonio Giovinazzi. Il nuovo volto del Team Dragon/Penske è atteso al debutto in un tracciato molto impegnativo che nella passata stagione ha accolto il primo evento in notturna nella storia della categoria. L’uomo da battere è Nick De Vries. L’olandese di Mercedes ha vinto il titolo lo scorso anno ed è pronto a confermarsi in un impianto che lo ha già visto primeggiare nel 2021 nella prima delle due corse disputate. Regna in ogni caso l’incertezza in una pista che è ben conosciuta da gran parte dello schieramento.E, ...

Advertising

F1inGenerale_ : #FormulaE | #DiriyahEPrix – Anteprima Jaguar: 'Abbiamo lavorato duramente come squadra per metterci in una posizion… - F1inGenerale_ : #FormulaE | #DiriyahEPrix - Anteprima Mercedes: 'Non dobbiamo dare nulla per scontato' #F1inGenerale - Dtti_digitale : Per il quinto anno consecutivo, Mediaset trasmette in diretta le gare del Campionato del Mondo di «Formula E» 2022.… - susydigennaro : RT @napolimagazine: FORMULA E - Al via la nuova stagione con i due e-Prix di Diriyah in Arabia Saudita, su Canale 20 - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FORMULA E - Al via la nuova stagione con i due e-Prix di Diriyah in Arabia Saudita, su Canale 20 -