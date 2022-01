F1, accordo con Gp Singapore: si correrà fino al 2028 compreso (Di giovedì 27 gennaio 2022) La Formula 1 ha comunicato, attraverso una nota ufficiale sul proprio sito, che il Gran Premio di Singapore continuerà a svolgersi nel ‘Marina Bay Street Circuit’ fino al 2028 compreso, a seguito di un’estensione del contratto della gara. L’accordo è stato raggiunto dopo che è stata concordata una proroga pluriennale tra Singapore GP Pte Ltd, Singapore Tourism Board e Formula 1. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 27 gennaio 2022) La Formula 1 ha comunicato, attraverso una nota ufficiale sul proprio sito, che il Gran Premio dicontinuerà a svolgersi nel ‘Marina Bay Street Circuit’al, a seguito di un’estensione del contratto della gara. L’è stato raggiunto dopo che è stata concordata una proroga pluriennale traGP Pte Ltd,Tourism Board e Formula 1. SportFace.

