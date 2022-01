Covid, Gimbe: "Sì al superamento dei colori, no a semplificazione di convivenza" (Di giovedì 27 gennaio 2022) La Fondazione Gimbe dice sì al superamento del sistema dei colori e la sospensione del contact tracing . Ma respinge le proposte che arrivano dalle Regioni vers o la semplificazione della convivenza ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) La Fondazionedice sì aldel sistema deie la sospensione del contact tracing . Ma respinge le proposte che arrivano dalle Regioni vers o ladella...

