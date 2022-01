Calciomercato Salernitana, altro colpo per Sabatini: in arrivo Verdi dal Torino (Di giovedì 27 gennaio 2022) La Salernitana sta per chiudere per l'acquisto di Simone Verdi dal Torino. L'esterno è già arrivato a Salerno per sostenere le visite mediche Leggi su mediagol (Di giovedì 27 gennaio 2022) Lasta per chiudere per l'acquisto di Simonedal. L'esterno è già arrivato a Salerno per sostenere le visite mediche

Advertising

DiMarzio : Ultimi dettagli da sistemare: la #Salernitana attende #Verdi in città già domani - DiMarzio : #Calciomercato, #SerieA | La @OfficialUSS1919 si tira indietro per #DiegoCosta ma conta di chiudere #Fazio in tempi… - SkySport : Salernitana-Diego Costa: l'affare non si farà. Le news di calciomercato #SkyCalciomercaro #Calciomercato #SkySport… - Mediagol : Calciomercato Salernitana, altro colpo per Sabatini: in arrivo Verdi dal Torino - LAROMA24 : #Calciomercato #ASRoma, #Fazio-#Salernitana: il club giallorosso farà di tutto per favorire il passaggio ??… -