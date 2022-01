Cacciari: “Vogliono tenere prigioniero Draghi per un anno. Casini? Sarebbe la vittoria di Renzi” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Come la pensa sulla maratona in corso del Quirinale, Massimo Cacciari lo ha ribadito ancora una volta ieri. Quando, nel corso di un’intervista ad Affari Italiani, rilanciata anche da Libero, tirando le somme ha sentenziato sullo status quo e ufficializzato, con toni pacatamente tranchant come è nel suo stile quando non si inalbera, il suo punto di vista. «La soluzione ideale Sarebbe quella del bis di Mattarella con Draghi che resta a Palazzo Chigi». Aggiungendo subito dopo: «La soluzione più ragionevole, ma anche irrealizzabile visto che la situazione si è ormai incancrenita. Ormai si è quasi ufficialmente espressa la volontà del premier di trasferirsi al Quirinale per diventare presidente della Repubblica. E a questo punto anche le forze politiche che lo voterebbero per il Colle iniziano a mettersi di traverso. Presto ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 27 gennaio 2022) Come la pensa sulla maratona in corso del Quirinale, Massimolo ha ribadito ancora una volta ieri. Quando, nel corso di un’intervista ad Affari Italiani, rilanciata anche da Libero, tirando le somme ha sentenziato sullo status quo e ufficializzato, con toni pacatamente tranchant come è nel suo stile quando non si inalbera, il suo punto di vista. «La soluzione idealequella del bis di Mattarella conche resta a Palazzo Chigi». Aggiungendo subito dopo: «La soluzione più ragionevole, ma anche irrealizzabile visto che la situazione si è ormai incancrenita. Ormai si è quasi ufficialmente espressa la volontà del premier di trasferirsi al Quirinale per diventare presidente della Repubblica. E a questo punto anche le forze politiche che lo voterebbero per il Colle iniziano a mettersi di traverso. Presto ...

Advertising

ricatti88 : RT @SecolodItalia1: Cacciari: “Vogliono tenere prigioniero Draghi per un anno. Casini? Sarebbe la vittoria di Renzi” - SecolodItalia1 : Cacciari: “Vogliono tenere prigioniero Draghi per un anno. Casini? Sarebbe la vittoria di Renzi”… - ItaTvfan : Ma l'Italia deve proprio essere governata dalla grande finanza internazionale di #goldmansachs e #Confindustria ch… - MassoniSerafino : I NO VAX NON VOGLIONO PIU' BENE A MASSIMO CACCIARI -