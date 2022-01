Boris Johnson sulla graticola ma insiste: “Non mi dimetto” (Di venerdì 28 gennaio 2022) LONDRA – Boris Johnson sulla graticola sempre più. Si fa avanti il giorno del giudizio per il premier britannico, messo all’angolo dal cosiddetto scandalo del Party gate sulle “feste” organizzate a Downing Street a dispetto delle restrizioni Covid del 2020-2021, e tuttavia convinto ancora di poter resistere allo spettro delle dimissioni. E’ quanto riporta l’agenzia L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Attentato a Liverpool, Johnson: “Non ci faremo intimidire dal terrorismo” Nuove polemiche su Johnson: festa di compleanno a Downing Street Conte incontra Boris Johnson Johnson cancella le restrizioni: via mascherine e green pass ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 28 gennaio 2022) LONDRA –sempre più. Si fa avanti il giorno del giudizio per il premier britannico, messo all’angolo dal cosiddetto scandalo del Party gate sulle “feste” organizzate a Downing Street a dispetto delle restrizioni Covid del 2020-2021, e tuttavia convinto ancora di poter resistere allo spettro delle dimissioni. E’ quanto riporta l’agenzia L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Attentato a Liverpool,: “Non ci faremo intimidire dal terrorismo” Nuove polemiche su: festa di compleanno a Downing Street Conte incontracancella le restrizioni: via mascherine e green pass ...

