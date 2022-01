Beautiful | trama 27 gennaio 2022 | Hope teme per la vita di Thomas

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 27 gennaio 2022)oggi 27tra felicità ritrovate, tradimenti e qualcuno che lotta tra lae la morte. Brooke e Ridge sono felici Nella puntata oggi27, Brooke e Ridge sono di nuovo molto felici. La Logan è insieme a suo marito e chiacchierano in merito a tutto quello che è accaduto con Shauna e Quinn. Le due donne hanno fatto di tutto per dividere la coppia, riuscendoci per un periodo, ma si sono resi conto che il loro amore sia più forte che mai. Shauna e Quinn sono state momentaneamente messe all'angolo, ma sappiamo bene che le due donne non si arrenderanno e presto metteranno le mani su un'altra «preda». Ma la felicità di Ridge sta per essere messa a dura prova.viene trasportato in ...