Uomini e Donne, Gemma si dispera: la mazzata. Maria: “Diventa umiliante” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La dama torinese finisce in lacrime, mentre la padrona di casa presenta in studio il cagnolino Giovanni L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La dama torinese finisce in lacrime, mentre la padrona di casa presenta in studio il cagnolino Giovanni L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

PagliariniSte : Ieri da Montecitorio sono andato via con una immagine: i senatori a vita Liliana Segre, Elena Cattaneo e Renzo Pian… - matteosalvinimi : Sto lavorando perché nelle prossime ore il centrodestra unito offra non una ma diverse proposte di qualità, donne e… - SimoneAlliva : L'ultima uscita di #Pera oggi candidato al #Quirinale2022 risale a questa estate contro il #ddlZan. 'Il suicidio d… - SasatoreS : @aandreagiusti @doesntmtt Ma poi io divinizzo chi? Nessuno.. Ceh qua stiamo parlando che di una che ha avuto scontr… - cescamagenta : RT @PagliariniSte: Ieri da Montecitorio sono andato via con una immagine: i senatori a vita Liliana Segre, Elena Cattaneo e Renzo Piano. Mi… -