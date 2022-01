Tenta di partire da Linate con green pass «comprato su internet» | denunciato 28enne di Bergamo

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Mercoledì mattina, 26 gennaio, in aeroporto si sarebbe presentato ai controlli d’imbarco per la Spagna con unche riportava un nome diverso da quello presente sulla carta d’imbarco. È intervenuta la Polizia di Frontiera: indagato per sostituzione di persona.

... allo scalo aereo di Milano Linate, ha indagato in stato di libertà, per il reato di sostituzione di persona, un ventottenne italiano residente a Bergamo che aveva tentato dicon un Green ...Si è presentato in aeroporto con un Green pass con un nome diverso rispetto a quello della carta d'imbarco. Nei guai un 28enne.Sulla vicenda è intervenuta la Fabi, sindacato dei Bancari che lancia l'allarme sulle rapine sempre più frequenti che si verificano negli Istituti di credito ...Questa mattina la Polizia di Stato, allo scalo aereo di Milano Linate, ha indagato in stato di libertà, per il reato di sostituzione di persona, un ventottenne italiano residente a Bergamo ...