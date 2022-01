Soleil medita di lasciare il GF VIP 6: gli attacchi di panico sono un problema (Di mercoledì 26 gennaio 2022) sono passati 4 mesi e non è affatto semplice gestire quello che ti può succedere in tutto questo tempo di reclusione, in un reality che è una montagna russa di emozioni. Non c’è solo la vita nella casa, il fatto di vedere sempre le stesse persone da mesi. Ma ci sono le assenze, gli affetti che mancano, gli alti e i bassi, la tensione delle puntate. E c’è una vita fuori piena di punti interrogativi. Comprensibile quindi quello che sta accadendo anche a Soleil Sorge che nelle ultime ore ha manifestato la volontà di lasciare la casa del Grande Fratello VIP 6, o almeno ci starebbe pensando. La bella influencer infatti, si è confidata con alcuni amici in casa e ha spiegato che da qualche tempo, soprattutto durante la notte, ha degli attacchi di panico che non riesce a gestire. Questa notte ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 26 gennaio 2022)passati 4 mesi e non è affatto semplice gestire quello che ti può succedere in tutto questo tempo di reclusione, in un reality che è una montagna russa di emozioni. Non c’è solo la vita nella casa, il fatto di vedere sempre le stesse persone da mesi. Ma cile assenze, gli affetti che mancano, gli alti e i bassi, la tensione delle puntate. E c’è una vita fuori piena di punti interrogativi. Comprensibile quindi quello che sta accadendo anche aSorge che nelle ultime ore ha manifestato la volontà dila casa del Grande Fratello VIP 6, o almeno ci starebbe pensando. La bella influencer infatti, si è confidata con alcuni amici in casa e ha spiegato che da qualche tempo, soprattutto durante la notte, ha deglidiche non riesce a gestire. Questa notte ...

Advertising

Soleil_Alex_ : RT @Nonholetette: Brava tesoro medita e caccia via tutti quei pensieri! Siamo con tutti con te!?????? #energiapersoleil #SoleilSorge #sole… - TZSOFOAZ : Tanto Kabir è uno che medita, che va molto a sensazioni e le sensazioni che emana di cattiveria so che sicuro le… - di_skadi : @RosaMar95027825 @Adriana55277430 @GrandeFratello Eh no meditate anche no . Dopo che ho visto che Soleil medita ho… - singlesisolamai : RT @singlesisolamai: Scusate se vi rovino un mito ma Soleil è da agosto che dice in ogni intervista che medita e che lo avrebbe fatto anche… - singlesisolamai : Scusate se vi rovino un mito ma Soleil è da agosto che dice in ogni intervista che medita e che lo avrebbe fatto an… -