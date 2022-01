Reddito di Cittadinanza, numeri impressionanti in Sicilia (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La Sicilia è la seconda regione italiana per numero di beneficiari del Reddito di Cittadinanza. E’ il 18% considerando tutti i percettori italiani. Lo Stato intanto sborsa quasi 9 miliardi di euro come si legge sull’Osservatorio dell’Inps. numeri impressionanti dall’istituto di previdenza che si occua di erogare il beneficio a milioni di famiglia italiane in Sicilia.News. Leggi su sicilia.news (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Laè la seconda regione italiana per numero di beneficiari deldi. E’ il 18% considerando tutti i percettori italiani. Lo Stato intanto sborsa quasi 9 miliardi di euro come si legge sull’Osservatorio dell’Inps.dall’istituto di previdenza che si occua di erogare il beneficio a milioni di famiglia italiane in.News.

