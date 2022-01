Quirinale | terza votazione a vuoto Manovre su Casellati | Draghi riprende quota SPECIALE TGLA7

Advertising

myrtamerlino : Domani ci sarà la terza votazione e sarà nuovamente sprecata per mancanza di idee. Il tempo delle rose era settiman… - lorepregliasco : Sembra che sia il centrodestra sia Pd-5S-Leu voteranno scheda bianca anche nella terza votazione, che inizierà alle… - Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | Per il Quirinale si torna a votare alle 11 dopo la seconda fumata nera di ieri mentre tra i pa… - mummy53690440 : 'Inizia la conta'. Quirinale e terza votazione, spunta la carta Casini.... che vergogna questo burattino se lo possono tenere?????????? - news_mondo_h24 : Quirinale, fumata nera anche dopo la terza votazione. Si allarga il fronte del Mattarella-bis -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale terza

... Giuseppe Conte , parlando con i giornalisti nel giorno dellavotazione per il. L'ex premier ha aggiunto che ' con Letta non ci sono differenze di valutazione ' e ha chiesto alla ...- Come ampiamente previsto, è andata a vuoto anche lavotazione per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica, l'ultima che richiedeva il quorum dei due terzi dei grandi elettori. A ...ROMA (ITALPRESS) – A partire da lunedì 24 gennaio si sono avviate le votazioni per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica che ...Questo lo si insegna al primo giorno del corso di diritto costituzionale: più deboli sono i partiti, più il Presidente si allarga" ...